ثقافة

صرخة نظرة فاطمة أبو رومي المدوّية

"بين الجمال والألم"، معرض فردي لفاطمة أبو رومي في متحف الفنّ الإسلامي في القدس، أمين المعرض فريد أبو شقرة، صيف 2012-2013.

ازرق ابيض صورة ذاتية. مجموعة دار الفنون على اسم حاييم اتار، عين حرود

الضوء الخافت في متحف الفنّ الإسلامي ونغمات الموسيقى الصادرة من أعمال الڤيديو- آرت تضيف جمالاً بالغًا على معرض فاطمة أبو رومي، وتساعد الناظر في التركيز والتمرّس بالجمال والألم. نظرة ثاقبة ومشحونة تنعكس من الرسومات الذاتية الكثيرة للفنّانة، وتتابع الناظرين بصمت مدوٍّ. الصمت هو أقوى صرخة، كما ينعكس في العمل الفنّي "صورة ذاتية بالنقاب". لن ينجح أيّ ستار- سواءً كان جلبابًا أو حجابًا- في إخفاء القصّة التي ترويها العينان الصارختان- قصّة الكفاح ضدّ التحكّم والقمع وكمّ أفواه النساء من قِبل الرجال؛ الصراع بين الستار والإظهار، بين الإخفاء والرغبة في الرؤية بكلّ ثمن- وكأنّما تقول "أنا أرى فأنا موجودة". تتمة

شؤون عربية

الفيلم المسيء للإسلام

FILE illustrations/sabar/12_sept/cairo_drivers.jpg IS MISSING

العالم العربي يكره أمريكا، لا جدل في ذلك. إلاّ أنّ العرب ليسوا وحيدين في كراهيّتهم لأمريكا، فالإيرانيون أيضًا يكرهونها، والروس لا يطيقون سماع اسمها، وحتّى نتنياهو يكره أمريكا. الكراهية لأمريكا ليست حصرًا على العرب، فهي تتعدّى الثقافات والمجموعات العرقية المختلفة. لكنّ الغرابة تكمن في أنّ العالم بأسره يمجّد أمريكا في نفس الوقت، بسبب نفوذها الاقتصادي والعسكري، وبسبب أنّنا نتماثل مع أبطال هوليوود، وكما نعلم للسينما تأثير بالغ على نفسيّة الناس. تتمة

شؤون فلسطينية

الصيف الفلسطيني

FILE illustrations/sabar/12_sept/rabie_falasitni.jpg IS MISSING

لا داعي للقلق، الاضطرابات في المناطق الفلسطينية هدأت، كما أنّ الانتفاضة الفلسطينية الثالثة لم تحدث في أيلول 2012. قبل سنة بالضبط كان من المفروض أن تنشب انتفاضة في المناطق الفلسطينية على أثر توجّه أبو مازن إلى مجلس الأمن بهدف الحصول على اعتراف بفلسطين كدولة مستقلّة. قبل سنة أخطأت المخابرات الإسرائيلية وضلّلتنا، وهذه المرّة في حين انشغل الإسرائيليون في التفكير في طريقة للاحتفال بالأعياد بسلام، لم تتوقّع المخابرات كعادتها، حدوث الاحتجاج الفلسطيني. تتمة

محاضرة اسماء اغبارية زحالقة: بشائر الربيع الفلسطيني

من المؤتمر الفكري لحزب دعم، "الاحتجاج والثورة"، الناصرة، حزيران 2012

FILE illustrations/sabar/12_sept/rabie_falasitni.jpg IS MISSING

كيف يؤثر الربيع العربي على القضية الفلسطينية، وما هي إمكانيات حدوث ربيع فلسطيني؟ بعض أسئلة تشغل بال الكثيرين الذين يتطلعون إلى المناطق المحتلة ويتساءلون "وين الملايين؟".

لا شك أن هناك إحباطا في الشارع الفلسطيني، نابعا من التضحيات الجسيمة التي جبتها الانتفاضة الثانية تحديدا، ومن فشل المشروع الوطني وانعدام الرؤية والقيادة. ولا يجب ان نغفل ان الموقف الفلسطيني معقد بسبب خضوع المناطق الفلسطينية لاحتلال مزدوج، خارجي وداخلي. تتمة

حزب دعم

خطة التقشف الحكومية ترفع نسبة الفقر البطالة وتواصل الاعفاءات الضريبية للأغنياء

حزب دعم يشارك في الاجتجاج من اجل العدالة الاجتماعية

الخطة التقشفية التي اعتمدتها حكومة نتانياهو في نهاية شهر تمّوز تشكّل ضربة ماكنة للعمال والشرائح الفقيرة، وسيما الجمهور العربي. فقد قررت الحكومة سداد العجز في ميزانيتها على ظهر الفقراء والشرائح المتوسطة، وذلك من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة وإجراء تقليصات حادة في ميزانيات الصحّة والتشغيل والتعليم وبرامج مواجهة ظاهرة العنف، هذا في حين ابقت الحكومة على نسبة الضريبة على الشركات بقيمة %25 فقط بدل ان ترفعها لتتساوى مع نسبتها في الدول الغربية الاخرى. تتمة

للمقال في موقع بقجة

شؤون اسرائيلية

الحراك الاحتجاجي هو الرد على الخدمة المدنية

مظاهرة الكراهية والتحريض التي نظّمها جنود الاحتياط يوم السبت الأخير (7/7)، للمطالبة ب"المساواة في تحمل العبء" من خلال فرض الخدمة العسكرية او المدنية على "الجميع"، من متدينين يهود وعرب، سعّرت النقاش الحامي أصلا في الوسط العربي. ولكنها وربما لأول مرة كشفت عن عمق الأزمة الوجودية التي تواجهها اسرائيل. تتمة

نشر في صحيفة "كل العرب" يوم الجمعة 13/7/2012

شؤون فلسطينية

بشائر الربيع الفلسطيني

FILE illustrations/sabar/12_july/mofaz.jpg IS MISSING

في نفس الوقت الذي كنت القي فيه محاضرتي في مؤتمر حزب دعم (30/6) حول بشائر الربيع الفلسطيني كانت الساحة الفلسطينية تشهد مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة ومتظاهرين من مجموعة شبابية اسمها "فلسطينيون من اجل الكرامة". كان الشباب يتظاهرون أمام المقاطعة برام الله ضد نية الرئيس محمود عباس لقاء الوزير الاسرائيلي شاؤول موفاز، وتمكنوا من ثنيه عن عزمه. تتمة



حزب دعم

مؤتمر فكري لحزب دعم العمالي حول الربيع العربي، الاحتجاج والثورة

يعقوب بن افرات

خرج حزب دعم العمالي من مؤتمره الفكري المنعقد في مدينة الناصرة في نهاية الاسبوع (29-30 حزيران الماضي) بالاستنتاج ان هناك فرصة تاريخية لاعادة الاعتبار لقوى اليسار العمالي ولطريق النضال الجماهيري الثوري على اثر اندلاع الثورات العربية. هذا ما أكدته وفسرته اسماء اغبارية زحالقة، القيادية في حزب دعم، في محاضرة بعنوان "الربيع الفلسطيني على الأبواب".

تتمة

شؤون محلية

ربيع الجماهير العربية في اسرائيل

FILE illustrations/sabar/12_may/irhal.jpg IS MISSING

في الصيف الماضي انفجرت الى الساحة السياسية في اسرائيل ظاهرة غير مسبوقة. الحراك الاحتجاجي الذي أخرج مئات آلاف المواطنين اليهود الى شوارع تل ابيب وغيرها من المدن الرئيسية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، فاجأ الجميع من جماهير وسياسيين. غير ان الجماهير العربية التزمت اللامبالاة او الاستهتار إزاءها، وفي العموم عزلت نفسها عن هذا الحدث والتطور السياسي الهام وغابت عنه. تتمة

الثالوث غير المقدّس: براك - نتنياهو - موفاز

FILE illustrations/sabar/12_may/demo_coatlition.jpg IS MISSING

لم يكن ذلك مناورة مرفوضة أو خطوة حكيمة. انضمام موفاز إلى حكومة نتنياهو كان خطوة سياسية بكلّ معنى الكلمة، هدفت إلى التخلّص من الورطة الكبيرة التي تعاني منها السياسة الإسرائيلية. لهذا السبب، قبل الخوض في تحليل ما حدث في الليلة التي بين الإثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، دعونا نتحدّث عن الأهمّ. على الصعيد الدولي، تُقلق الحكومة مشكلتان مصيريتان لا تجد لهما حلاًّ: القنبلة الذرّية الإيرانية والقضية الفلسطينية. الجدل الدائر بين إسرائيل والولايات المتّحدة حول مسألة المستوطنات، يجعل دعم الولايات المتّحدة لسياسة إسرائيل تجاه إيران أمرًا صعبًا. تتمة

حزب دعم

كلمة مندوبة حزب دعم العمالي، اسماء اغبارية زحالقة، في مهرجان الاول من ايار في كفر قرع 5/5/2012:

ارحل يا بشار

أحيي رفاقي ورفيقاتي اخوتي واخواتي من العمال والعاملات، من عرب ويهود، احيي ابطال ثورتنا العربية الذين تمردوا على سلاطين الجمهوريات، على اعتى الدكتاتوريات، من اجل الحق بالعيش بكرامة، حرية وعدالة اجتماعية. ولا يسعني في هذا المقام الذي نكرسه للتضامن مع الثورة السورية الا ان اقف رافعةً رأسي بمن ضحى بالغالي والنفيس، بدم الابناء والبنات، من اطفال وكبار، لاقول شكرا لكم لأنكم أحييتم الثورة ونفختم روح الأمل في نفوس مئات الملايين من الفقراء والعمال. تتمة

للخبر في بانيت

للخبر في كل العرب

خطاب اسماء اغبارية زحالقة، مندوبة حزب دعم العمالي ونقابة معا العمالية في مظاهرة الاول من ايار في تل ابيب 2012

في هذا اليوم الخاص، الاول من ايار، احيي العمال والناشطين والشخصيات العامة التي حضرت الى هنا اليوم، في مظاهرة تضامن ووحدة. اتحدث باسم حزب دعم العمالي ونقابة العمال معا، اطارين اممين ينظمان عربا ويهودا: عاملات زراعة، عمال بناء، عمال مقاولة في سلطة الآثار، سائقي شاحنات، محاضرين في الكليات، اناس كسروا حاجز الخوف وقيود اللامبالاة، اناس اكتشفوا فجأة انه لا يهم إن كنت عربيا او يهوديا في دولة اسرائيل، إن كنت رجلا او امرأة، إن كنت عاملا في الاعمال الجسدية او عاملا في مجال الفنون، جميعنا ابناء للطبقة العاملة، لذا قرروا ان ينظموا أنفسهم ليضعوا حدا للاستغلال. تتمة

الاول من ايار: علامة على طريق بناء حزب دعم

وثيقة اللجنة المركزية لحزب دعم من 22 نسان 2012

عندما قررنا في سنة 2005 احياء الاول من ايار في الشارع بمدينة تل ابيب كنا الحزب اليساري الوحيد الذي جند العمال والعاملات، وقرر ان يعرض موقفه وبرنامجه في قلب اسرائيل، وهذا بعد ان قررت الهستدروت الغاء العطلة عن العمل والاحتفالات بمناسبة هذا اليوم. جاء هذا القرار بعد ان تبنى الحزب وثيقة مؤتمره الخامس من سنة 2004 "افول الامبراطورية" التي وضعت القضية الوطنية في سياقها الاجتماعي الطبقي. تتمة

تظاهرة في يافا تنادي الى اسقاط الاسد ودعم الثورة في سورية

FILE illustrations/sabar/12_feb/asad2.jpg IS MISSING

في الذكرى الاولى لاندلاع الثورة السورية، تظاهر العشرات في يافا من عرب ويهود يساريين يوم السبت 24 آذار، في ساحة برج الساعة. تحت شعار "عاشت سورية ويسقط بشار الاسد" التأمت لجنة تنسيق هي الاولى من نوعها في البلاد، ونظمت المظاهرة التي جاءت لتعبر عن الدعم المطلق لمطالبة الشعب السوري الذي يضحي بدمه من اجل الحرية وإسقاط النظام الدكتاتوري الدموي. تتمة

اسماء اغبارية زحالقة مع اغنية الشهيد ابراهيم قاشوش

شؤون محلية

أم الفحم في خطر

FILE illustrations/sabar/0212/mithkal_fathi_18-2_-_pic_1.jpg IS MISSING

أعمال القتل المفجعة التي نُكبت بها مدينة أم الفحم، حصدت مؤخرا حياة الشاب مثقال فتحي اغبارية وهو ابن 16 عاما. سياسة التمييز العنصري وتقاعس الشرطة عن وقف المجرمين وجمع السلاح يساهمان في تعميق الأزمة، لكن السبب الرئيسي لعمق الكارثة يعود إلى غياب القيادة في الوسط العربي وانشغالها بالشعارات الكبرى دون اهتمام حقيقي بمشاغل المواطن الحياتية. تتمة

شؤون عربية

الشعب السوري ضحيّة الحرب الباردة

FILE illustrations/sabar/0212/marie-colvin-122888429.jpg IS MISSING

تأييد الثورة السورية والدعوة إلى إسقاط المستبدّ السوري والمطالبة بالوقف الفوري للمذابح في حمص، ليست عملاً إنسانيًّا من الدرجة الأولى فحسب، بل إنّه عمل سياسي ثوري موجَّه ضدّ الإمبريالية الروسية، وفي نفس الوقت ضدّ الإمبريالية الأمريكية أيضًا. لقد ولّى عهد الاستعمار، ولم يعد باستطاعة الدول العظمى أن تكتب التاريخ كما تراه. تتمة

شؤون فلسطينية

اتفاق الدوحة بلا أفق

FILE illustrations/sabar/12_feb/דוחא.jpg IS MISSING

المصالحة تسبب انشقاقا داخل حماس وتثير الغرب ضد ابو مازن؛ الشارع الفلسطيني يتظاهر ضد رفع الضرائب وغزة تعيش في الظلام وتحمل فتح وحماس مسؤولية معاناتها. الربيع الفلسطيني مرهون برحيل سلطة فتح وحماس أولا، كمقدمة لرحيل الاحتلال. . تتمة

شؤون عربية

شباب مصر يضيعون ثورتهم

الأحداث المأساوية التي أودت بحياة 74 شابا ومئات المصابين في استاد بورسعيد بعد مباراة فريقي الأهلي والمصري في 1/2، دقّت ناقوس خطر بالنسبة للثورة المصرية برمّتها. تشهد مصر هبة عمالية عارمة، ولكنها تبقى بعيدة عن اهتمام الشباب الثوار وعن الإخوان المسلمين المنشغلين في مغازلة المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص المصري. تتمة

احمد بهاء الدين شعبان:

"أمريكا أخذت من الإخوان والنور كل ما تحتاجه من ضمانات تتعلق بالمصالح الأمريكية"

احمد بهاء الدين شعبان واسماء اغبارية زحالقة في مصر، يوليو 2011

أيام مؤلمة تمر على مصر في الذكرى الأولى للثورة، فبعد ان خرجت الملايين احتفاء بالذكرى وتأكيدا على روح الثورة الحية، وإثباتا لوجود الشعب كعنصر رئيسي في المعادلة، وقع حدث جلل أودى بحياة 74 شابا في مبارة كرة القدم في بورسعيد الأربعاء الماضي. على أثره خرج الملايين مرة اخرى هذه المرة منددين بالمجلس العسكري وجهاز الأمن واتهموهما بالتواطؤ والتآمر على الثورة من اجل إجهاضها وهي في عامها الأول. تتمة

حزب دعم العمالي

وثيقة اللجنة المركزية لحزب دعم العمالي، 22 يناير 2012

المهمة الملحّة – بناء بديل يساري ثوري عربي يهودي

ها هي سنة 2012 تبدأ مبشّرةً بتطوّرات تاريخية جديدة في العالم عامّةً وفي الشرق الأوسط خاصّةً؛ فمنذ انعقاد الدورة السابقة للّجنة المركزية في شهر أكتوبر الماضي، دخلت أوروبا في أزمة اقتصادية أدّت إلى تحوّلات سياسية في كلّ من اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وسقطت حكوماتها في محاولة للنجاة من الإفلاس الاقتصادي. أمّا في كلّ من تونس ومصر فقد جرت أوّل انتخابات ديمقراطية فازت فيها حركة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي أدّى إلى تغيير المشهد السياسي العربي برمّته. إلى جانب ذلك وبتأثير الثورات العربية، ما زالت الثورة السورية ضدّ النظام مستمرّة، رغم التضحيات الجسيمة التي يدفعها المجتمع السوري المنتفض. تتمة

مصر: وقفة امام الحقيقة

FILE illustrations/sabar/2011/11_10/02egypt-articlelarge.jpg IS MISSING

لم تصدر بعد النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات النيابية في مصر، ولكن العناوين لا تترك مجالا كبيرا للشك: الكتل الاسلامية اكتسحت الساحة الانتخابية وستسيطر على مجلس الشعب الجديد الذي يفترض ان يصوغ الدستور. تتمة

مصر: بين المأساة والمهزلة تتمة

شؤون فلسطينية

ماذا يريد ابو مازن بالضبط؟

FILE illustrations/sabar/10_october/abu_mazen.jpg IS MISSING

كثرت مؤخرا الانباء والتقارير عن تحركات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، وهي متضاربة ومتناقضة لدرجة تجعلك لا تفهم ما النوايا الحقيقية للرئيس. من هذه الانباء ما جاء في موقع "دار الحياة" في 7 نوفمبر، والتي تفيد بان ابو مازن سيجتمع بالأمين العام لحركة حماس خالد مشعل بعد العيد مباشرة للبحث في قضية الانتخابات، تماشيا مع ما جاء في اتفاق المصالحة بين الحركتين. تتمة

شؤون محلية

لجنة أصحاب المحلاّت، المنطقة الصناعية في كفر كنّا:

رفع ضريبة الأرنونا يضرّ عشرات المصانع ويؤدّي إلى فصل العمّال

رفع ضريبة الأرنونا في المنطقة الصناعية في كفر كنّا يضر عشرات المصانع ويؤدّي لفصل عمّال. أصحاب المحلاّت تنظَّمَوا في إطار لجنة وقدّموا التماسًا ضدّ المجلس المعيَّن. تتمة